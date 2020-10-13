Выборы

Выборы

15:28 13.10.2020

МВД запустило в Telegram чат-бот "Выборы-2020"

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МВД запустило в Telegram чат-бот "Выборы-2020"

Министерство внутренних дел Украины запустило чат-бот "Выборы-2020", созданный для защиты волеизъявления граждан и реагирования на факты нарушения избирательного процесса.

Как сообщается на сайте МВД, если вы стали свидетелем нарушения и находитесь на месте – сообщите в полицию через чат-бот https://t.me/mvs_ua_bot со своего мобильного телефона.

Чат-бот поможет определить следующие виды нарушения: подкуп избирателей или комиссии; финансирование агитации; ведение агитации; препятствование волеизъявлению.

Далее нужно выбрать область и адрес, где произошло нарушение. Если гражданин находится на месте - одним кликом можно добавить геолокацию. После этого нужно прислать фото или видео нарушения и комментарий к ним. Для обратной связи можно оставить свой номер телефона.

Сообщение передается в Ситуационный центр Национальной полиции, обрабатывается и регистрируется, после чего на место происшествия направляется патруль полиции.

МВД Украины призывает всех участников избирательного процесса не нарушать закон, вести агитацию прозрачно и честно, а граждан - не медлить и сразу информировать полицию об известных фактах нарушения во время избирательного процесса.

Как известно, чат-бот "О выборах" в Telegram и Facebook на прошлой неделе запустила Центральная избирательная комиссия.

Теги: #чат_бот #мвд #выборы

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