Кличко просит Раду принять законопроект, который позволит уменьшить тариф на газ

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в парламент относительно принятия законопроекта №2458, который позволит уменьшить тариф на газ.

"Я обращаюсь к депутатам парламента безотлагательно вынести на рассмотрение и принять законопроект №2458. Он позволит теплоснабжающим предприятиям Украины применять более низкую цену на газ. И устанавливать более низкие цены на тепло и горячую воду для населения. И киевляне, и жители других городов Украины должны платить реальную - низкую цену за услуги", - заявил Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что городская власть заботится о том, чтобы киевляне платили справедливую цену за полученные услуги.

"В прошлом отопительном сезоне, по постановлению правительства, действовала так называемая газовая скидка на природный газ для теплоснабжающих предприятий Украины. Напомню, в структуре тарифа на отопление и горячую воду стоимость газа составляет 80%. Поэтому, благодаря скидке, киевляне сэкономили на горячей воде и отоплении в среднем 1,5 млрд грн", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что такое постановление действовало только для прошлого отопительного сезона, однако аналогичного решения, которое бы касалось нынешнего отопительного сезона, правительство не приняло.

"Более того, парламент не смог за это время принять законопроект, дающий возможность применять актуальную цену газа. Что на 35% ниже, чем та, по которой считали тарифы в 2018-м", - отметил мэр.

Он также сообщил, что столица осуществила все технические и организационные меры, чтобы начать отопительный сезон вовремя.