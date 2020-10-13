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Выборы

14:06 13.10.2020

Пьяный житель Тернополя дважды хулиганил возле агитационных палаток, один раз с ножом

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Пьяный житель Тернополя дважды хулиганил возле агитационных палаток, один раз с ножом

Житель Тернополя, находясь в нетрезвом состоянии, дважды (в разные дни) препятствовал работе агитаторов, один раз угрожал ножом. Полицейские задержали мужчину.

Как сообщила полиция Тернопольской области на странице в Facebook, 12 октября поступило сообщение от представителя одной из партий о том, что на проспекте Злуки неизвестный мужчина грубо нарушает общественный порядок вблизи агитационной палатки. "Злоумышленник нецензурно выражался, препятствовал работе волонтеров и угрожал им предметом, похожим на нож", - говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские обнаружили правонарушителя - 43-летнего жителя Тернополя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении поверхностного осмотра у него изъяли нож.

Выяснилось, что 10 октября мужчина совершил похожие хулиганские действия - повредил палатку одной из политических сил и угрожал агитатору. По данному факту следователи начали уголовное производство.

Во время доставки злоумышленника в медучреждение для освидетельствования о состоянии алкогольного опьянения, он пытался открыть дверь служебной машины и оказать сопротивление полицейским. Правоохранители вовремя среагировали и предотвратили его намерения.

Сведения по обоим фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Продолжается досудебное расследование.

Теги: #тернополь #агитация #хулиган

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