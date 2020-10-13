Украинские правоохранители в рамках подготовки к выборам проводят командно-штабные учения

Командно-штабные учения проходят в Украине с 13 по 16 октября на базе ситуационных центров Национальной полиции, пунктов управления Национальной гвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в преддверии местных выборов 25 октября.

Как сообщается во вторник на сайте МВД, по словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, будут созданы межрегиональные учебные группы: запад, восток, юг, север.

Учения будут проводиться в четыре этапа: продолжение выявления правонарушений, связанных с избирательным процессом; действия при завозе избирательной документации в ТИК, УИК, взятие их под охрану, а также действия в день "тишины"; действия в день голосования и подсчета результатов волеизъявления, перемещения документации из УИК в ТИК и ее сдачи соответствующим комиссиям.

"Во время учений будет отработана практическая составляющая с привлечением авиации, взрывотехников, следственно-оперативных групп, пожарных и спасательных расчетов", - рассказал Яровой.

Заместитель главы Госпогранслужбы Сергей Сердюк указал, что военнослужащие ведомства впервые участвуют в таких учениях.

"Мы впервые участвуем в таких учениях МВД. Однако военнослужащие ГПСУ готовы к проведению командно-штабных учений. Мы отработаем проверку реальности планов реагирования, совершенствование системы управления и системы реагирования на изменения обстановки, налаживание системы взаимодействия между территориальными органами МВД", - отметил Сердюк.