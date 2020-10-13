Выборы

Выборы

12:39 13.10.2020

На инициированном Зеленским всенародном опросе 25 октября не будет "спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем" – источник

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На инициированном Зеленским всенародном опросе 25 октября не будет "спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем" – источник

Среди вопросов, на которые украинцам будет предложено ответить 25 октября на инициированном президентом Владимиром Зеленским всенародном опросе, не будет таких, которые связаны со спекуляциями вокруг войны и мирного урегулирования на Донбассе, и других провокационных тем, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Офисе президента Украины.

"Окончательный формат объявленного президентом опроса прямо сейчас еще определяется, логистику согласовывают со всеми ведомствами, причастными к проведению выборов. Процедура, безопасность, количество специальных дополнительных бюллетеней, волонтерские группы-организаторы. Первый вопрос будет объявлен очень скоро, в ближайшее время, возможно уже сегодня", - рассказал собеседник агентства.

При этом он указал, что озвучиваемые тем или иным "источником", "блоггером" даты или вопросы не стоит считать аутентичными.

"Кстати, среди вопросов не будет спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем, которые исторически используются политическими группами в своих агрессивных пропагандистских фейках", - подчеркнул источник.

Собеседник в Офисе президента также отметил, что украинская политика нуждается в существенных изменениях, а классические политические группы никогда не были заинтересованы в проведении действительно фактических референдумов и опросов, потому что всегда хотели формировать только ту повестку дня, которая их устраивала, и даже сегодня объявленному опросу идет яростное сопротивление. Тем не менее, по его словам, опрос состоится.

Как сообщалось, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.

Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".

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