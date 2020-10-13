Выборы

Выборы

12:30 13.10.2020

Всеукраинский опрос пройдет не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле них – Лещенко

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Всеукраинский опрос пройдет не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле них – Лещенко

Президент Украины Владимир Зеленский озвучит первый из пяти вопросов, которые он планирует вынести на всеукраинский опрос в день голосования на местных выборах, в среду, 14 октября, пишет в своем телеграмм-канале экс-нардеп, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

"Первый вопрос, который президент Владимир Зеленский выносит на всеукраинский опрос в день местных выборов, будет озвучен в среду, 14 октября. В последующем будут озвучивать по одному вопросу в день", - написал он во вторник.

По словам Лещенко, ожидается, что опрос пройдет в виде голосования своеобразными "бюллетенями", но не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле участков.

"Голосование является добровольным. Координатором проекта "опроса в день выборов" является заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко", - написал он.

Как сообщалось, Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", - сказал президент в видеообращении, обнародованном во вторник утром в эфире ряда украинских телеканалов.

Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже". Зеленский отметил, что сейчас Верховная Рада готовится закрепить такой "важный механизм" как народовластие на законодательном уровне.

Как известно, на 25 октября в Украине запланированы местные выборы.

Теги: #зеленский #лещенко #опрос #вопросы

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