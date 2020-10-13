Выборы

Выборы

11:56 13.10.2020

"Голос" ведёт переговоры об объединении с 7 партиями - Притула

1 мин читать
"Голос" ведёт переговоры об объединении с 7 партиями - Притула

Партия "Голос" ведёт переговоры об объединении с представителями 7 украинских политических партий правоцентристского толка, заявил кандидат в мэры Киева от этой партии Сергей Притула.

"Давайте я не буду спойлерить, но переговоры ведутся сейчас с семью партиями на параллельных курсах. С кем-то они более глубокие, с кем-то пока еще поверхностные, но эти встречи происходят регулярно", - сказал Притула в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее он упоминал, что в списках партии "Голос" в Киевсовет идут люди, которые представляли правоцентристские политсилы "Демократический Альянс", "Сила людей", "Самопомич" и "Решительные граждане". По словам Притулы, после окончания объединительных процессов, предложение присоединиться к проекту получит и партия "Европейская солидарность".

"Да, конечно, когда мы закончим какие-то объединительные процессы, мы предложим Петру Алексеевичу (Порошенко - ИФ) и его политической силе вливаться в нас. Очень будет интересно, если он скажет "Нет" - будет глупая ситуация, ведь в таком случае он будет распылять голоса патриотов", - считает Притула.

Теги: #партии #голос #объединение #притула

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В "Голосе" назвали инициативу Зеленского о всенародном опросе в день выборов потенциальной угрозой национальным интересам

В "Голосе" назвали инициативу Зеленского о всенародном опросе в день выборов потенциальной угрозой национальным интересам

Притула: Я планирую заниматься политикой независимо от результатов столичных выборов

Притула планирует заниматься политикой независимо от результатов столичных выборов

Лидерами агитационной активности в регионах в сентябре стали 5 партий - "Опора"

"Голос" требует от правительства действий в борьбе с коронавирусом

Сергей Притула выступает за приватизацию неэффективных КП в Киеве

Сергей Притула выступает за приватизацию неэффективных КП в Киеве

Нардепом от "Голоса" вместо Вакарчука станет заместитель командующего УДА Андрей Шираскин

"Голос" требует внеочередного заседания Рады для увольнения главы Минздрава

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЦИК пояснили особенности голосования при симптомах простуды или на самоизоляции

Национальные рейтинги политических партий и безопасность граждан

За молодежь нужно держаться зубами - Верещук

Верещук хочет помогать ФЛПам

Зеленский объявил о проведении 25 октября всенародного опроса

"Евросолидарность" будет передавать все факты нарушений на местных выборах в Украине мониторинговой миссии ОБСЕ

Чат-бот "О выборах" после Telegram появился и в Facebook

Пошутил. Певец Виктор Павлик хайпует на псевдополитических планах

Женское движение "За Майбутнє" посетит 50 населенных пунктов по всей стране

"Батькивщина" защитит 400 тысяч владельцев гаражей в Киеве - Кучеренко

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА