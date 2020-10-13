В "Голосе" назвали инициативу Зеленского о всенародном опросе в день выборов потенциальной угрозой национальным интересам

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского провести опрос в день голосования на местных выборах (25 октября) является потенциальной угрозой национальным интересам, заявили в пресс-службе партии "Голос".

"Партия "Голос" предупреждает президента Владимира Зеленского о недопустимости использования незаконного "опроса" в день местных выборов 25 октября в российских интересах. До сих пор попытки инициировать подобные "опросы" осуществлялись в Верховной Раде президентской партией и были заблокированы из-за очевидной цели реализовать кремлевский сценарий по Донбассу. Поэтому партия "Голос" рассматривает инициативу президента Владимира Зеленского по "псевдореферендуму" как потенциальную угрозу национальным интересам Украины", - указано в сообщении, опубликованном пресс-службой партии во вторник.

Нардеп фракции Роман Лозинский заявиляет, что подобные опросы нарушают избирательное законодательство, а также противоречат международным стандартам демократических выборов.

"Любой "общий опрос" людей - это или выборы, или референдум. "Опрос" в день выборов - это огромный риск и угроза повлиять на мнение людей. Это способ легитимизировать опасные решения, которые есть в планах Офиса президента. В частности, об особом статусе Донбасса, или о "сойтись посередине" с агрессором. Важен не сам опрос, а как будет сформулирован вопрос", - цитируют Лозинского в партии.

По словам депутата, попытки узаконить проведение опросов во время выборов предпринимала "Слуга народа".

"Они уже хотели это сделать без отдельного закона о референдуме, когда хотели наделить ЦИК полномочием проводить опрос. Но мы не дали это сделать в сентябре. Теперь они ломают государство через колено, объявляя референдум вообще без каких-либо законных оснований. Это огромная угроза для безопасности Украины во время войны", - считает нардеп.

Как сообщалось, во вторник утром Зеленский в видеообращении объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", - сказал он.

Говоря о том, какие будут предложены вопросы, президент сказал: "Об этом позже".

Он отметил, что Верховная Рада готовится закрепить такой "важный механизм", как народовластие, на законодательном уровне.