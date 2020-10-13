Выборы

Выборы

10:34 13.10.2020

За молодежь нужно держаться зубами - Верещук

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За молодежь нужно держаться зубами - Верещук

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", кандидат на должность киевского городского головы Ирина Верещук хочет работать с молодежью и помогать ей в решении актуальных вопросов.

"Молодежь не верит государству. Это приговор. Я иду в мэры столицы, чтобы с молодежью работать. Я хочу, чтобы она здесь оставалась, а не ехала за границу. За молодежь нужно держаться зубами", - сказала Верещук в эфире телеканала "НАШ".

По ее словам, молодежь хочет получать от государства не подачки и ипотечные кредиты, а понятные ориентиры.

"Молодежь говорит: дайте финансовую стабильность лет на 10, чтобы мы могли рассчитать свои силы. Мы хотим родить ребенка, мы сами все сделаем. Не давайте нам ипотеку, лучше поддержите молодежное предпринимательство", - отметила кандидат.

Политик указала, что молодые люди хотят, чтобы обучение в вузах сочеталось с практикой.

"Они говорят: не лейте нам воду и не учите нас 5 лет тому, что можно выучить за 2 года. Сделайте нам практику, когда будет возможность поработать на реальных предприятиях по профилю и затем получить нормальную работу", - пояснила депутат.

Верещук уверена, что мэр может это сделать, договорившись с предприятиями, расположенными в городе.

"Это не сложно, если у мэра есть желание. Мэр может договориться с предприятиями, которые действуют на территории города, чтобы студенты и учащиеся проходили реальную практику. И тогда дети получат сначала возможность попрактиковаться, получить опыт, а затем и рабочее место", - отметила кандидат на должность мэра.

Теги: #молодежь #перспективы #верещук

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