Выборы

Выборы

10:26 13.10.2020

Верещук хочет помогать ФЛПам

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Верещук хочет помогать ФЛПам

Малым предпринимателям нужно создать надлежащие условия для работы, а не препятствовать, считает народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", кандидат на должность киевского городского головы Ирина Верещук.

"На малых предпринимателях сегодня держится бюджет. Их надо поощрять, а не мешать им работать", - сказала она в эфире телеканала "НАШ".

Политик резко раскритиковала действия нынешней городской власти, которая сначала сама выдает разрешения на торговлю ФЛПам, а затем их отбирает. При этом, по словам народного депутата, торговые комплексы возникают "как грибы после дождя", а детских площадок, детсадов и школ не хватает.

"Нужно навести порядок, сделать аудит выданных разрешительных документов, выйти к людям и спросить, как они видят дальнейшую работу и облагораживание их места работы", - отметила Верещук.

Она также подчеркнула, что малым предпринимателям нужно создать условия для работы: не мешать тем, кто хочет инвестировать в развитие бизнеса, а остальных обеспечить новой работой.

"Например, "Петровка "(книжный рынок - ИФ) может превратиться в букинистическую изюминку Киева. Предприниматели говорят: мы сами вложим деньги, мы сами все сделаем, не надо средств из городского бюджета. Просто дайте нам такую возможность. И это касается не только "Петровки", - добавила Верещук.

Теги: #помощь #флп #верещук

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