Выборы

Выборы

17:20 12.10.2020

Чат-бот "О выборах" после Telegram появился и в Facebook

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Чат-бот "О выборах" после Telegram появился и в Facebook

Центральная избирательная комиссия запустила чат-бот "О выборах" в соцсети Facebook.

В сообщении ЦИК на странице в Facebook поясняется, что для работы с чат-ботом нужно нажать на аккаунте "Отправить сообщение".

Центризбирком также привел статистику по использованию чат-ботом в Telegram. Так, за неделю им воспользовались 4146 человек.

Популярные запросы: списки избирателей; найти свой избирательный участок; проверить себя в списках.

Ищут также ответы на вопросы: поддержка партии/кандидата; подписаться на календарь выборов; подсчет голосов и установление результатов выборов.

Интересуются и тем, какие документы необходимо иметь на избирательном участке в день голосования.

О запуске чат-бота "О выборах" в Telegram ЦИК сообщила 7 октября.

Теги: #чат_бот #facebook #цик

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Чат-бот "О выборах" после Telegram появился и в Facebook

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