"Батькивщина" защитит 400 тысяч владельцев гаражей в Киеве - Кучеренко

Партия "Батькивщина" позаботится о владельцах гаражей в Киеве, не позволит застройщикам отобрать земельные участки, заверил кандидат в мэры Киева от этой политической силы Алексей Кучеренко.

Во время встречи с избирателями он отметил, что у 400 тыс. киевлян есть места в гаражных кооперативах, это 1100 кооперативов, однако "застройщики положили глаз на эти земельные участки и хотят выгнать людей".

"Город должен развиваться, если мы действительно хотим осовременивать эти парковки, делать их многоэтажными, то в первую очередь нужно позаботиться, чтобы люди не потеряли свое имущество, свой капитал, свои места, чтобы их интересы были защищены", - цитирует Кучеренко пресс-служба "Батькивщины".

По его словам, именно поэтому партия подготовила и в ближайшее время подпишет меморандум со всеми представителями гаражных кооперативов.

"Мы готовы вас защищать, так, как это делала городская "Батькивщина" предыдущих созывов. Мы собираемся делать это как на городском, так и на национальном уровне", - констатировал кандидат на пост мэра.