Выборы

Выборы

15:34 12.10.2020

"Батькивщина" защитит 400 тысяч владельцев гаражей в Киеве - Кучеренко

1 мин читать
"Батькивщина" защитит 400 тысяч владельцев гаражей в Киеве - Кучеренко

Партия "Батькивщина" позаботится о владельцах гаражей в Киеве, не позволит застройщикам отобрать земельные участки, заверил кандидат в мэры Киева от этой политической силы Алексей Кучеренко.

Во время встречи с избирателями он отметил, что у 400 тыс. киевлян есть места в гаражных кооперативах, это 1100 кооперативов, однако "застройщики положили глаз на эти земельные участки и хотят выгнать людей".

"Город должен развиваться, если мы действительно хотим осовременивать эти парковки, делать их многоэтажными, то в первую очередь нужно позаботиться, чтобы люди не потеряли свое имущество, свой капитал, свои места, чтобы их интересы были защищены", - цитирует Кучеренко пресс-служба "Батькивщины".

По его словам, именно поэтому партия подготовила и в ближайшее время подпишет меморандум со всеми представителями гаражных кооперативов.

"Мы готовы вас защищать, так, как это делала городская "Батькивщина" предыдущих созывов. Мы собираемся делать это как на городском, так и на национальном уровне", - констатировал кандидат на пост мэра.

Теги: #кучеренко #защита #кооператив #гаражи

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Первым шагом "Батькивщины" будет старт программы капремонта устаревшего жилья в Киеве - Кучеренко

В "Батькивщине" обещают 20-кратное увеличение бюджета на капремонт устаревших домов

Киеву нужны не wow-эффекты, а серьезные инфраструктурные решения - Кучеренко

"Дия" получила сертификат безопасности КСЗИ, в ноябре запустят Bug Bounty системы

Новый мусороперерабатывающий завод может производить четверть отопления Киева - Кучеренко

"Батькивщина" наведет порядок в коммунальной сфере, обещает Кучеренко

Эксперты обсудили программу кандидата на пост мэра Киева Кучеренко

Адвокат белорусской оппозиционерки Колесниковой оштрафована за неповиновение требованиям сотрудников милиции

Киев нуждается в реновации устаревшего жилья - Кучеренко

Власть должна изучить и поддержать план "Батькивщины" по тарифам – эксперт

ПОСЛЕДНЕЕ

Не допустить попадания столицы в "красную" зону могут только киевляне - Палатный

Порошенко выписали из больницы, куда он был госпитализирован с COVID-19

В Павлограде двое пьяных повредили палатку и подожгли агитационные газеты одной из партий

Жители Кривого Рога хотят видеть мэром действующего градоначальника Юрия Вилкула

Кандидат в депутаты горсовета Ужгорода заявил об избиении неизвестными в балаклавах

Полиция открыла за сутки три уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса в Украине

В ЦИК советуют брать на голосование паспорт-книжечку или ІD-карту, а не документ в приложении "Дия"

В маршрутках Киева должен быть электронный билет - Гусовский

Притула планирует заниматься политикой независимо от результатов столичных выборов

Тимошенко назвала местные выборы шансом изменить ошибочную стратегию развития Украины

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА