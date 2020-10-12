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15:14 12.10.2020

Не допустить попадания столицы в "красную" зону могут только киевляне - Палатный

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Не допустить попадания столицы в "красную" зону могут только киевляне - Палатный

Киевская городская власть эффективнее других регионов в Украине противостоит распространению пандемии COVID-19, отметил народный депутат VII-VIII созывов Артур Палатный (возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма).

"Начиная с весны, город увеличивает количество койкомест в больницах, обеспечивает врачей и медицинские учреждения оборудованием, средствами индивидуальной защиты. На днях из резервного фонда города на эти расходы было выделено дополнительно 30 млн грн, до того было выделено 260 млн грн", - написал Палатный на странице в соцсети Facebook.

По его данным, в настоящее время в 18 медучреждениях столицы обустроено более 2200 койкомест. Мэр Киева Виталий Кличко ведет переговоры с Министерством здравоохранения и Кабинетом министров об увеличении коечного фонда в государственных медучреждениях, расположенных на территории Киева (всего более 11 тыс. мест).

"Переговоры сложные, мэр в очередной раз направил соответствующие обращения. Хотя этот вопрос можно было бы решить оперативно в рабочем режиме. Тем более, что сейчас центральная городская власть должны объединять усилия и действовать синхронно. Когда речь идет о здоровье и жизни людей, не время играть в политику", - подчеркнул Палатный.

Он положительно оценил инициативы городских властей в направлении социальной защиты киевлян и поддержки бизнеса на время пандемии, а также качественную коммуникацию с обществом.

"Информационная гигиена сейчас не менее важна гигиены рук. Из-за отсутствия информации о ситуации распространяются фейки и опасные теории заговоров. Виталий Кличко не спрятался от киевлян, а с первых дней карантина лично ежедневно информирует о количестве больных, уровне загрузки медицинских учреждений и действиях власти", - указал экс-нардеп.

При этом он добавил, что обезопасить столицу от попадания в "красную" зону способны только киевляне - если будут соблюдать все противоэпидемические рекомендации и ответственно относиться к карантину.

Как известно, столица находится в "оранжевой" зоне, количество больных, как и по всей стране, растет. Городская власть держит ситуацию под контролем и прилагает все усилия для защиты киевлян.

Теги: #коронавирус #палатный #ситуация

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