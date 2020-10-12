Выборы

Выборы

10:47 12.10.2020

Кандидат в депутаты горсовета Ужгорода заявил об избиении неизвестными в балаклавах

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Кандидат в депутаты горсовета Ужгорода заявил об избиении неизвестными в балаклавах

В Ужгороде (Закарпатская обл.) двое неизвестных в балаклавах избили кандидата в депутаты Ужгородского городского совета от партии "Разом сила" Александра Пересоляка, о чем он сам сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня на меня напали двое парней в балаклавах, крепкого телосложения. Им удалось повалить меня на землю и нанести несколько ударов руками и ногами. Это произошло сразу после окончания агитации на пл. Театральной в Ужгороде", - написал он.

Инцидент произошел днем 11 октября.

По словам Пересоляка, в результате нападения он получил повреждения головы и ссадины рук (на видео видно кровь на подбородке и повреждения на пальцах рук), порвали куртку.

"Кому-то наша деятельность очень не нравится", - отметил кандидат в депутаты.

По его словам, нападавшие скрылись. Пострадавший вызвал полицию.

Александр Пересоляк, 1985 г.р., зарегистрирован кандидатом в депутаты Ужгородского горсовета от партии "Разом сила". Беспартийный, физическое лицо - предприниматель.

Теги: #нападение #ужгород #кандидат

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