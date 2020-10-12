Полиция открыла за сутки три уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Украинские полицейские за минувшие сутки начали три уголовных производства, связанные с нарушениями избирательного процесса.

Как сообщает в понедельник управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего за сутки поступило 167 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 35, во Львовской области - 33, в Житомирской - 11, в Днепропетровской - 10, по 9 - в Запорожской и Киевской областях, по 8 - в Одесской и Харьковской.

Всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 3964 сообщения, связанных с избирательным процессом.

За этот период в ЕРДР внесены сведения о 290 уголовных правонарушениях: 147 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 143 – связаны с избирательным процессом.

Составлено 969 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.