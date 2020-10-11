Выборы

Выборы

17:40 11.10.2020

В ЦИК советуют брать на голосование паспорт-книжечку или ІD-карту, а не документ в приложении "Дия"

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В ЦИК советуют брать на голосование паспорт-книжечку или ІD-карту, а не документ в приложении "Дия"

В Центральной избирательной комиссии рекомендуют предъявлять на избирательном участке для получения бюллетеня паспорт в виде книжечки или ІD-карту, а вариант с приложением "Дия" лучше не использовать.

"Рекомендую всем избирателям идти на участок с паспортом в виде книжечки или ІD-карты. Так как предъявить паспорт для получения бюллетеня в приложении "Дия" можно будет только при условии наличия в УИК технических устройств, с помощью которых можно проверить такой паспорт, в настоящее время в УИК таких устройств нет", - написала секретарь ЦИК Елена Гатауллина на своей странице в Facebook в воскресенье.

Она также пояснила некоторые другие моменты относительно документов, которые необходимы избирателю на участке.

"Для выдачи бюллетеня избирателю члену УИК нужно установить личность, а для этого избирателю придется снять маску. При проверке паспорта страницу с местом регистрации члену УИК проверять не нужно, так как теперь избирательный адрес - это не всегда адрес места регистрации", - отметила секретарь ЦИК.

Гатауллина добавила, что отсутствие в паспорте вклеенной в 25 или 45 лет фотографии "не является основанием для не выдачи бюллетеня".

В приложении к постановлению ЦИК "Разъяснение относительно применения отдельных положений Избирательного кодекса Украины относительно выдачи членами участковых избирательных комиссий избирательных бюллетеней по местным выборам" указано: "Выдача избирателю избирательного бюллетеня на основании предъявления им для установления личности паспорта гражданина Украины с использованием мобильного приложения Портал Дия (е-паспорта) может осуществляться только при наличии в участковой избирательной комиссии технической возможности для проверки е-паспорта с помощью технических средств, в том числе с использованием уникального электронного идентификатора (QR-кода, штрих-кода, цифрового кода), и получения по результатам такой проверки данных из Реестра (Единый государственный демографический реестр - ИФ) информационными ресурсами единой информационной системы Министерства внутренних дел Украины на запрос Портала Дия".

Теги: #голосование #цик #документы #выборы

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