Выборы

Выборы

15:27 11.10.2020

Притула планирует заниматься политикой независимо от результатов столичных выборов

1 мин читать
Притула планирует заниматься политикой независимо от результатов столичных выборов

Кандидат от партии "Голос" на пост мэра Киева, шоумен, ведущий, волонтер Сергей Притула заявляет, что планирует заниматься политикой независимо от результатов местных выборов в украинской столице.

"Если киевляне решат, что то состояние дел, которое можно назвать фразой "крадет, но что-то делает", - это норма жизни, то хорошо, мне придется с этим смириться и подчиниться воле громады. Заниматься политикой я планирую независимо от результатов столичных выборов. У меня есть большие планы и амбиции в этом плане", - сказал Притула в ходе встречи с громадой избирательного округа №6 в Днепровском районе Киева в воскресенье, отвечая на вопрос, что он планирует делать, если не будет избран мэром украинской столицы.

Он отметил, что в данный момент у него остается робота на телевидении, которая занимает около 40 дней в год, а остальное время он может использовать на вещи, которые его интересуют.

"А меня интересует, чтобы партия "Голос" после местных выборов не затихала, а развивалась", - добавил Притула.

Теги: #планы #политика #притула

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тихановская заявила о намерении продолжать протесты и мирно добиваться новых выборов

Сергей Притула выступает за приватизацию неэффективных КП в Киеве

Сергей Притула выступает за приватизацию неэффективных КП в Киеве

Ермак считает, что в Украине должно быть меньше барьеров для женщин в политике

МХП в следующем году планирует открыть 10-20 гастростудий "Секреты Шефа" в Украине

Степанов не планирует покидать должность министра здравоохранения в случае победы на местных выборах

Dragon Capital планирует в 2021г начать строительство индустриального парка E40 Industrial Park под Киевом

"ArcelorMittal Кривой Рог" намерен построить новый газопровод от ГПС ЮГОКа в цех предприятия

Гендиректор "Укрпошты" в октябре планирует привлечь EUR100 млн кредита на строительство новых сортировочных центров

"Антонов" намерен с 2023г выйти на производство 12 самолетов Ан-178 в год – президент ГП

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко назвала местные выборы шансом изменить ошибочную стратегию развития Украины

Большинство украинцев знает, что можно сообщить местным властям об инфраструктурных проблемах - опрос

Лидерами агитационной активности в регионах в сентябре стали 5 партий - "Опора"

Полиция открыла за сутки 13 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Как правильно заполнить бюллетень. ЦИК утвердила разъяснение

ЦИК просит исполнительную и местную власть создать безопасные условия для голосования с учетом COVID-19

Во Львовской области задержан мужчина, укравший прицеп с агитационным баннером

ЦИК - для УИК. Членов участковых избиркомов 12-22 октября ожидают вебинары

"Батькивщина" инициирует изменения в бюджет из-за распространения коронавируса в Украине – Тимошенко

Встреча команды "Пропозиции" с избирателями в Новомосковске не обошлась без драки, открыто два дела

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА