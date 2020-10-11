Притула планирует заниматься политикой независимо от результатов столичных выборов
Кандидат от партии "Голос" на пост мэра Киева, шоумен, ведущий, волонтер Сергей Притула заявляет, что планирует заниматься политикой независимо от результатов местных выборов в украинской столице.
"Если киевляне решат, что то состояние дел, которое можно назвать фразой "крадет, но что-то делает", - это норма жизни, то хорошо, мне придется с этим смириться и подчиниться воле громады. Заниматься политикой я планирую независимо от результатов столичных выборов. У меня есть большие планы и амбиции в этом плане", - сказал Притула в ходе встречи с громадой избирательного округа №6 в Днепровском районе Киева в воскресенье, отвечая на вопрос, что он планирует делать, если не будет избран мэром украинской столицы.
Он отметил, что в данный момент у него остается робота на телевидении, которая занимает около 40 дней в год, а остальное время он может использовать на вещи, которые его интересуют.
"А меня интересует, чтобы партия "Голос" после местных выборов не затихала, а развивалась", - добавил Притула.