Большинство украинцев знает, что можно сообщить местным властям об инфраструктурных проблемах - опрос

Подавляющее большинство украинцев проинформировано о возможности сообщить местным органам власти об инфраструктурных проблемах, о чем свидетельствуют результаты последней волны общенационального опроса относительно общественного вовлечения, проведенного программой содействия общественной активности "Долучайся!".

Данные опроса обнародованы на сайте Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" в воскресенье, 11 октября.

Так, 70% респондентов известно о возможности сообщить местным органам власти об инфраструктурных проблемах лично или по телефону, тогда как о создании и участии в работе домовых, уличных или квартальных комитетов знают 66,4% опрошенных.

Украинцы наиболее заинтересованы сообщать об инфраструктурных проблемах лично или по телефону (23,7%). Кроме того, они проявили интерес к информированию об этих проблемах через Интернет (20,4%), к участию в мирных собраниях с определенной целью (18,4%), а также к созданию и участию в работе домовых, уличных или квартальных комитетов (18,4%).

Каждый третий украинец (32,5%) утверждает, что регулярно или редко посещает собрания в своих громадах.

Что касается различных форм демократического участия, респонденты в основном вовлечены в работу общественных комитетов (8,4%), участие в общественных слушаниях (6,7%) и мирных собраниях (6,2%), подачу жалоб относительно инфраструктурных вопросов (5,7%) и инициирование электронных петиций к мэру, в районный или областной совет, к президенту и др. (4,7%).

Опрос показал, что в аспекте гражданского образования украинцы наименее осведомлены по вопросам налогообложения и местного самоуправления. 55,6% граждан считают, что им требуется разрешение местных властей на проведение мирных собраний или митингов, а 20,2% затруднились ответить на этот вопрос.

Для респондентов проблемным оказался также вопрос о названиях местных исполнительных органов (64,3% ответили неправильно, 8,2% затруднились ответить), об определении украинского народа согласно Конституции (62,2% ответили неправильно, 7,1% не ответили) и размере налога на доходы физических лиц (22,9% и 44,97% соответственно).

Общенациональный опрос об общественном вовлечении проводится в рамках программы содействия общественной активности "Долучайся!" (USAID/ENGAGE), финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и внедряемой Pact в Украине. Этот отчет подытоживает основные результаты опроса, проведенного летом 2020 года.

Полевой этап общенационального опроса относительно общественного вовлечения проводился компанией Info Sapiens в июле-августе 2020 года. Данные собраны с помощью интервью, проводившихся среди жителей Украины старше 18 лет лично в помещениях респондентов. Выборка составляла 2097 респондентов и была сформирована в соответствии с распределением взрослого населения Украины по возрасту, полу, области и типу населенного пункта (за исключением Крыма и неподконтрольных правительству Украины районов Донецкой и Луганской областей). Погрешность выборки составляет 2,2% (без учета дизайн-эффекта).