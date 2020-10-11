Выборы

Выборы

13:19 11.10.2020

Лидерами агитационной активности в регионах в сентябре стали 5 партий - "Опора"

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Лидерами агитационной активности в регионах в сентябре стали 5 партий - "Опора"

Пять политических партий лидируют по масштабу агитационной активности в регионах Украины по итогам сентября, констатируют наблюдатели гражданской сети "Опора".

«"Слуга народа", "За Майбутнє", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Наш край" в сентябре проводили полноценные общенациональные кампании во всех областях Украины», - говорится в сообщении "Опоры" на странице в Facebook.

В то же время политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Пропозиция" и "Победа Пальчевского" представлены агитационными мероприятиями в большинстве областей Украины.

Десять других партий, по оценкам наблюдателей, проводят активную предвыборную работу во многих регионах Украины, однако не в общенациональном измерении.

Остальные активные участники местных выборов (более 50 партий) сконцентрировали свою агитационную деятельность в пределах конкретных регионов.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #партии #опора #активность

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