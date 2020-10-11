Полиция открыла за сутки 13 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Украинские полицейские за минувшие сутки начали 13 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Как сообщает в воскресенье управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего в течение суток поступили 181 заявление и сообщение, связанные с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 38, во Львовской области - 23, в Киевской - 17, по 15 - в Днепропетровской и Одесской, в Ровенской области - 10.

Всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 3797 сообщений, связанных с избирательным процессом.

За этот период в ЕРДР внесены сведения о 287 уголовных правонарушениях: 146 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 141 - связаны с избирательным процессом.

Составлено 958 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.