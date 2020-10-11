Выборы

Выборы

11:31 11.10.2020

Полиция открыла за сутки 13 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

1 мин читать
Полиция открыла за сутки 13 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Украинские полицейские за минувшие сутки начали 13 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Как сообщает в воскресенье управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего в течение суток поступили 181 заявление и сообщение, связанные с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 38, во Львовской области - 23, в Киевской - 17, по 15 - в Днепропетровской и Одесской, в Ровенской области - 10.

Всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 3797 сообщений, связанных с избирательным процессом.

За этот период в ЕРДР внесены сведения о 287 уголовных правонарушениях: 146 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 141 - связаны с избирательным процессом.

Составлено 958 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Теги: #нарушения #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полиция открыла за сутки 13 уголовных производства из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Байден считает, что может проиграть президентские выборы только в случае мошенничества

В Таджикистане пройдут выборы президента страны

Полиция открыла за сутки 24 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Правительство Украины утвердило критерии доступности избирательных участков для маломобильных групп населения

Дебаты Трампа и Байдена 15 октября отменены

Кабмин одобрил привлечение курсантов Академии НГУ к охране порядка на выборах-2020

В ЦИК рассказали об особенностях охраны помещений избиркомов на выборах-2020

Политизация местных выборов приведёт к острейшим конфликтам между мэрами и горсоветами крупных городов - мнение

В Филатова на встрече с избирателями бросили нашатырь, полиция начала два уголовных производства

ПОСЛЕДНЕЕ

Как правильно заполнить бюллетень. ЦИК утвердила разъяснение

ЦИК просит исполнительную и местную власть создать безопасные условия для голосования с учетом COVID-19

Во Львовской области задержан мужчина, укравший прицеп с агитационным баннером

ЦИК - для УИК. Членов участковых избиркомов 12-22 октября ожидают вебинары

"Батькивщина" инициирует изменения в бюджет из-за распространения коронавируса в Украине – Тимошенко

Встреча команды "Пропозиции" с избирателями в Новомосковске не обошлась без драки, открыто два дела

И.о. мэра Полтавы организовал акцию протеста против ужесточения карантина

ОПЗЖ призывает президента вмешаться в ситуацию вокруг выборов в Николаеве

Полиция задержала в Хмельницкой области хулигана, порезавшего в Виннице агитационные баннеры

Пандусы, подъемники, дорожки. Кабмин утвердил критерии доступности избирательных участков для маломобильных людей

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА