ЦИК просит исполнительную и местную власть создать безопасные условия для голосования с учетом COVID-19

Центральная избирательная комиссия на заседании в субботу обратилась к Кабинету министров Украины, Министерству здравоохранения, Министерству финансов, Министерству образования и науки, местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления о необходимости решения вопросов создания надлежащих условий во время местных выборов для осуществления противоэпидемических мер с целью недопущения распространения COVID-19.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, в комиссии считают, что есть ряд проблемных вопросов, решение которых крайне важно для минимизации рисков во время местных выборов, связанных с распространением этой болезни.

"Комиссия обратила внимание, что необеспечение осуществления соответствующих противоэпидемических мер создаст угрозы для реализации гарантированного Конституцией Украины права граждан Украины принимать участие в управлении государственными делами, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления", - отметили в Центризбиркоме.