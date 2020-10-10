Во Львовской области задержан мужчина, укравший прицеп с агитационным баннером

Полиция Львовской области задержала 33-летнего мужчину, укравшего прицеп с агитацией одной из политических партий, сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в области.

По данным полиции, 27 сентября руководитель городской организации одной из партий обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные на улице Медовой Печеры во Львове украли автоприцеп с агитационным баннером.

В полиции не указывают, какой именно политсиле принадлежал украденный прицеп.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

В ходе расследования правоохранители установили, что к краже может быть причастен 33-летний житель Пустомытовского района.

"9 октября сотрудники правоохранительных органов провели санкционированный обыск по месту проживания злоумышленника в одном из сел района. Полицейские обнаружили украденный прицеп в гараже. Транспортное средство изъято", - указано в сообщении.