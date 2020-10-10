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Выборы

15:38 10.10.2020

Встреча команды "Пропозиции" с избирателями в Новомосковске не обошлась без драки, открыто два дела

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Встреча команды "Пропозиции" с избирателями в Новомосковске не обошлась без драки, открыто два дела

В Новомосковске (Днепропетровская обл.) 9 октября в ходе встречи команды партии "Пропозиция" с избирателями группа молодых людей устроила драку, пострадал полицейский. Открыто два уголовных производства.

О "массовой драке" написал в Facebook мэр Днепра Борис Филатов, который баллотируется от партии "Пропозиция" на этот же пост. По его словам, "банда ... приехавшая на двух автобусах, устроила массовую драку".

"Полицейскому из СОГ (следственно-оперативная группа - ИФ) надорвали ухо и отняли камеру для фиксации нарушений", - отметил Филатов.

Полиция Днепропетровской области сообщила, что по факту нарушений во время встречи с избирателями в Новомосковске открыто два уголовных производства.

"На центральной площади в г.Новомосковск проходила встреча представителей одной из политических партий с населением. В ходе мероприятия присутствующие мужчины совершили хулиганские действия, травмировали полицейского и повредили бодикамеру на форменной одежде правоохранителя", - говорится в сообщении облполиции на странице в Facebook.

По указанным фактам внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Предпринимаются меры для установления причастных к уголовным правонарушениям.

Как сообщалось, ранее на встрече с избирателями в Днепре в Филатова бросили нашатырь.

Теги: #драка #новомосковск #филатов

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