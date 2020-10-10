ОПЗЖ призывает президента вмешаться в ситуацию вокруг выборов в Николаеве

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" утверждают, что руководство фракции "Слуга народа" пытается заблокировать участие ОПЗЖ в выборах в городской совет Николаева, и призывают президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в сложившуюся ситуацию.

"Суд первой инстанции отказался играть по правилам партии власти и не снял наш партийный список с регистрации. Теперь николаевские "слуги" готовят апелляцию на это решение", - говорится в заявлении ОПЗЖ.

В партии убеждены, что организатором травли ОПЗЖ в Николаеве является непосредственно руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, причем, как указано в заявлении, он "ссылается на личное распоряжение президента Зеленского о снятии с регистрации одного из николаевских списков ОПЗЖ - городского или областного".

"Оппозиционная платформа – За жизнь" призывает президента Украины Владимира Зеленского прекратить травлю оппозиции со стороны руководителей партии "Слуга народа". Мы рассчитываем, что вмешательство президента прекратит незаконную травлю оппозиции, судебную войну в Николаеве и административный произвол", - подчеркивается в заявлении политсилы.