Выборы

Выборы

11:50 10.10.2020

Полиция открыла за сутки 24 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса в Украине

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Полиция открыла за сутки 24 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Украинские полицейские за минувшие сутки открыли 24 уголовных производства, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Как сообщает в субботу управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего за сутки поступило 266 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 38, в Черкасской области - 26, в Херсонской - 18, в Киевской - 17, в Запорожской - 16, по 14 - во Львовской и Ровенской, в Одесской - 12, по 11 - в Донецкой и Черниговской областях.

Всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 3616 сообщений, связанных с избирательным процессом.

За этот период в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 273 уголовных правонарушениях: 137 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 126 - связаны с избирательным процессом.

Составлено 933 протокола о совершении административных правонарушений.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #нацполиция #нарушения #выборы

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