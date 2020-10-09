Выборы

Выборы

18:27 09.10.2020

В ЦИК подтвердили 34 случая COVID-19 среди сотрудников

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В ЦИК подтвердили 34 случая COVID-19 среди сотрудников

Среди сотрудников Центральной избирательной комиссии (ЦИК) лабораторно подтверждено 34 случая коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ЦИК.

"В ЦИК подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом. 71 из 281 работников - сейчас на больничном. Многие из них продолжают работать дистанционно. Мы благодарим коллег за понимание и гордимся каждым", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что в ЦИК предпринимаются все возможные меры безопасности: температурный скрининг работников дважды в день, осмотр врачами людей, у которых подозревается болезнь или которые контактировали с больными, сквозное проветривание и дезинфекция помещений, минимизация контактов и др.

"Учитывая сложность избирательного процесса, отмечаем, что продолжаем работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов", - подчеркнули в комиссии.

Теги: #коронавирус #цик

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