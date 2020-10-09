Выборы

Выборы

18:15 09.10.2020

На Харьковщине сожгли автомобиль кандидата от "Слуги народа" в мэры одного из городов

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На Харьковщине сожгли автомобиль кандидата от "Слуги народа" в мэры одного из городов

Полицейские устанавливают обстоятельства поджога автомобиля в г.Лозовая Харьковской области. Машина зарегистрирована на жену кандидата на пост мэра этого города.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, 9 октября около 3:20 в Лозовской отдел полиции поступило сообщение от 42-летнего мужчины о том, что на стоянке возле одного из домов в Лозовой неизвестные подожгли автомобиль Lexus RX, зарегистрированный на его жену.

Огонь также частично повредил автомобили ВАЗ-2103 и Toyota Camry, которые были припаркованы рядом. В результате происшествия никто не пострадал.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

"Известно, что муж владелицы транспортного средства Lexus RX является кандидатом на должность городского головы", - говорится в сообщении полиции.

"Суспильне" сообщило, что речь идет о кандидате на должность городского головы Лозовой Алексея Криворучко. По его словам, машина ремонту не подлежит, уцелела только крышка багажника.

Криворучко уверен, что это поджог. "Полиция взяла камеры видеонаблюдения, и видно, как от машины в момент возгорания отбегал человек", - сказал он.

Уничтожение автомобиля кандидат считает расправой местных политических конкурентов.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, Криворучко, являющийся директором Лозовского грузопассажирского автотранспортного предприятия, баллотируется от партии "Слуга народа".

 

Теги: #кандидат #автомобиль #харьковщина #поджог

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