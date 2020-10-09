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14:42 09.10.2020

Мэр Кличко призвал правительство предоставить койкоместа и медиков для больных коронавирусом в госбольницах

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Мэр Кличко призвал правительство предоставить койкоместа и медиков для больных коронавирусом в госбольницах

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и министру здравоохранения Максиму Степанову предоставить коечный фонд и медиков для лечения больных COVID-19 в государственных медучреждениях, расположенных в столице.

"Город сделал все возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусом. Мы действуем на опережение. И постепенно увеличивали количество коек для приема больных, которым требуется госпитализация. Сегодня это более 2,5 тыс. коек в 20 медучреждениях столицы. Заполненность этих мест - уже более 70%", - сказал Кличко в ходе онлайн пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что сейчас увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. Так, в настоящее время в стационарах столичных медучреждений лечатся 1675 больных COVID-19, из них 36 детей.

338 пациентов - в тяжелом состоянии, 527 получают кислородную поддержку, 46 - под аппаратами ИВЛ, еще 140 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Кроме того, пневмонию в столичных медучреждениях лечат 574 больных.

"Я обращаюсь к премьер-министру и министру здравоохранения выполнить задекларированные обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве. Речь идет об учреждениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях. Эти учреждения, подчеркну, находятся в столице, и не могут оставаться в стороне и не предоставлять киевлянам необходимую помощь", - отметил мэр столицы.

Также Кличко подчеркнул, что необходимо понимать, что, кроме больных COVID-19, медучреждения столицы оказывают помощь всем пациентам, которые нуждаются в стационарном лечении.

Теги: #кличко #коронавирус #койкоместа #кабмин

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