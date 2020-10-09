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11:24 09.10.2020

Сергей Притула выступает за приватизацию неэффективных КП в Киеве

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Сергей Притула выступает за приватизацию неэффективных КП в Киеве

Кандидат от партии "Голос" на пост мэра Киева, шоумен, ведущий, волонтер Сергей Притула считает целесообразным уменьшить количество коммунальных предприятий (КП) в столице, а неэффективные - приватизировать.

Во время онлайн-общения с пользователями соцсетей в четверг вечером, отвечая на вопрос о том, будет ли проводиться реформа КП, особенно тех, которые не выполняют должным образом свои задачи, Притула сказал: "Нужно смотреть, о какой именно КПшке идет речь. Их около тысячи в столице... Есть понимание к подходу работы с коммунальными предприятиями очень простое: должен быть какой-то четкий KPI работы этого коммунального предприятия. Если руководство этой КПшки справляется с задачами, то пусть работает".

Однако, по мнению представителя "Голоса", если речь идет о максимально неэффективном управлении, независимо от руководителя, и "КП в дальнейшем становится огромной дырой в городском бюджете", то есть смысл "приватизировать эту историю", то есть передать то, чем занимается коммунальное предприятие, частному предпринимателю, частной структуре, которая будет делать то же, но "возможно, эффективнее, а возможно, даже и дешевле".

Притула также рассказал о явлении "мертвых душ", которые числятся в штатах некоторых КП, но на самом деле не работают, а потом "оказывается один дворник на квартал".

"Есть большое желание сделать реорганизацию, посмотреть, что происходит, провести аудит и заняться кадровой политикой", - поделился планами кандидат на пост мэра столицы.

Теги: #киев #коммунальные_предприятия #инициатива #притула

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