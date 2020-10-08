Выборы

Выборы

19:55 08.10.2020

Шесть международных организаций и три иностранных государства аккредитованы для наблюдения на местных выборах в Украине – ЦИК

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Шесть международных организаций и три иностранных государства аккредитованы для наблюдения на местных выборах в Украине – ЦИК

Рассмотрев соответствующие обращения от двух международных организаций, ЦИК аккредитовала 78 официальных наблюдателей на местных выборах 25 октября в Украине.

"А именно: 25 - от Общественного союза "Международное сообщество по правам человека", 53 - от Европейской сети организаций по мониторингу выборов", - сообщает в четверг вечером пресс-служба ЦИК.

Таким образом, констатируют в Комиссии, на местных выборах аккредитовано уже 205 официальных наблюдателей: 14 - от трех иностранных государств и 191 - от шести международных организаций.

Теги: #наблюдатели #выборы

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