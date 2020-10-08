Первым шагом "Батькивщины" будет старт программы капремонта устаревшего жилья в Киеве - Кучеренко

Кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко назвал свои первоочередные шаги на посту городского головы. В частности, формирование ресурса для начала полномасштабной программы модернизации и капитального ремонта устаревшего жилого фонда.

На брифинге в открытом штабе "Батькивщины" он рассказал, что первый его шаг - признание долга КГГА перед потребителями за лишние начисления в платежках на содержание придомовых территорий. Благодаря юридическому оформлению этого долга по судебным процессам по иску Союза собственников жилья в КГГА будет сформирован тот ресурс, который и позволит киевлянам начать полномасштабную программу модернизации и капремонта устаревшего жилого фонда на основании софинансирования, эту программу следует немедленно начать, отметил кандидат в мэры.

"Сегодня у меня как у председателя Союза собственников жилья в очередной раз не произошло заседание в суде по иску к КГГА относительно тарифов на содержание домов и придомовой территории. Это уже 53-е заседание за последние 3 года. Каждую неделю судьи переносят заседание, так как представители КГГА не появляются там", - цитирует политика пресс-служба "Батькивщины".

Кучеренко отметил, что есть два официальных ответа от КГГА по сути процесса.

"Первое: домов, в отношении которых неправильно определена площадь придомовой территории и неправильно рассчитан тариф в правоотношениях, связанных с обжалованным актом, не существует в Киеве", - пояснил он.

По его словам, второй ответ от КГГА - это то, что отсутствие технических паспортов на дома не является основанием для неправильных расчетов в платежках.

"Напоминаю, как рассчитывается платеж за содержание домов: берется сумма стоимости всех 16 обязательных услуг, суммируется по всему дому и делится на базе техпаспорта на количество квадратных метров жилой площади дома. В результате получаем платежки - количество гривень на квадратный метр", - сказал Кучеренко.

Он подчеркнул, что в техпаспорте должно быть отражено за все последние годы, куда тратились деньги на услуги по содержанию домов. Первоначально Кучеренко планирует начать полномасштабную инвентаризацию жилого фонда, аудит, создание техдокументации и сметы. Это поможет определить проблемы по каждому дому.

"Я лично и команда "Батькивщины" в ответе за каждое слово в программе. Один из основных приоритетов программы - наведение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, модернизация устаревшего жилого фонда и решения других инфраструктурных проблем Киева", - добавил Кучеренко.