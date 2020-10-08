Партия "За Майбутне" догоняет "Батькивщину" во всеукраинском рейтинге

В течение последней недели пятерка партий-лидеров местных выборов не изменилась. При этом произошло падение рейтинга "Батькивщины" и существенно продолжает наращивать процент сторонников партия "За Майбутне", которая уже вплотную приблизилась к четвертому месту.

Об этом говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг", проведенном 4-7 октября.

Так, на первом месте остается партия "Слуга народа", за которую готовы проголосовать 17,2% из тех, кто определился и собирается голосовать. ОПЗЖ имеет 12,6% поддержки, а за "Европейскую Солидарность" готовы проголосовать 11,7% респондентов.

В пределах статистической погрешности и с практически одинаковым показателем расположились в пятерке лидеров "Батькивщина" — 7,5% и "За Майбутне" — 7,2%.

Другие партии, согласно исследованию, не преодолевают 5% барьера.

Исследование проводилось среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%. Сроки проведения: 4-7 октября 2020.