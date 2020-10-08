КГГА внесла в перечень новых объектов культурного наследия "тарелку" на Лыбедской

Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации внес дом Украинского института научно-технической экспертизы и информации на ул. Антоновича, 180 ("тарелка" на Лыбедской) в перечень новых объектов культурного наследия и направил соответствующий приказ в Министерство культуры и информационной политики Украины.

Как сообщили в КГГА, следующий шаг - предоставление Минкультом "тарелке" статуса памятника и внесения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Как отмечают в Департаменте, это должно произойти как можно скорее, так как здание Института - один из ярких примеров советского модернизма, воплощенный архитектором Флорианом Юрьевым.

В сентябре статус новых объектов культурного наследия был предоставлен еще девяти объектам в Киеве.

Государственный реестр недвижимых памятников Украины - банк данных, сформированных по единым признакам и принципам, содержащий сведения о памятниках культурного наследия. Согласно Порядку учета объектов культурного наследия, субъектами принятия решения о занесении объекта культурного наследия в Реестр в соответствии с категорией памятников является Кабинет министров - в отношении памятников национального значения; Министерство культуры - в отношении памятников местного значения.