"Голос" требует внеочередного заседания Рады для увольнения главы Минздрава

Партия "Голос" требует созыва внеочередного заседания Верховной Рады для увольнения министра здравоохранения Максима Степанова и немедленной проверки правоохранительными органами информации о якобы введении в украинских больницах квот на госпитализацию больных COVID-19.

Как указано в заявлении политической силы, о котором сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе одноименной фракции, у Степанова "были все финансовые и технические возможности для эффективного противостояния распространению вируса, но соответствующие меры или отсутствуют, или безрезультатны".

"Мы требуем назначения антикризисного управленца в этой сфере", - отмечается в заявлении.

"Голос" также требует от правительства первоочередного финансирования из государственного бюджета для увеличения мощностей государственных лабораторий, проводящих тесты на COVID-19, для оборудования больниц, развертывания дополнительных коек.

"Должно начаться массовое тестирование. Украина требует проведения не менее 100 тысяч тестов в сутки", - отмечается в заявлении.

"Голос" также требует от правоохранительных органов немедленно проверить информацию о якобы введении в украинских больницах квот на госпитализацию больных COVID-19, а также возможных фактов распространения Министерством здравоохранения ложной информации о реальной заполняемости коек в инфекционных больницах.

"Каждый день промедления - это тысячи новых жертв вируса. Хватит лжи и оправданий, "Голос" требует действий! Парламент должен как можно скорее назначить нового министра, способного преодолеть созданный Степановым кризис. Правительство должно направить давно выделенные парламентом средства на спасение и защиту людей, а не на предвыборную агитацию партии власти. Правоохранительные органы должны разоблачить ложь и привлечь к ответственности тех, кто прикрывает ею провалы правительства", - цитирует лидера партии Киру Рудик пресс-служба "Голоса".