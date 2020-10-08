Выборы

Выборы

13:27 08.10.2020

Зеленский призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые вакцинируются непроверенными средствами

1 мин читать
Зеленский призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые вакцинируются непроверенными средствами

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые вакцинируются непроверенными средствами, и заявил, что Украина ожидает помощи от Евросоюза в получении вакцины от коронавируса.

"Именно Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому, не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами", - написал он на своей странице в сети Facebook по итогам саммита с ЕС.

Как сообщалось, председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что он сам и его семья испробовали российскую вакцину от COVID-19 во время отдыха в Крыму в августе. "Вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан", - заявил он.

Теги: #зеленский #критика #вакцина #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Зеленский призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые вакцинируются непроверенными средствами

55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы

Полиция за сутки открыла 12 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Трамп планирует вернуться к предвыборной кампании уже на следующей неделе

Пенс заявил, что американская вакцина от COVID-19 будет готова до конца года

На выборах мэра Львова за Садового готовы проголосовать более 42% избирателей – соцопрос

Сеть "Опора" создала карту новых районов и громад Украины

Зеленский пригласил принца Уильяма и Кейт Мидлтон посетить Украину

Украина проигрывает РФ по уровню тестирования на коронавирус – нардеп Герасимов

Легкоатлетка Ольга Бибик завершила спортивную карьеру и идет на выборы в Чернигове

ПОСЛЕДНЕЕ

Как правильно заполнить бюллетень 25 октября

На Закарпатье после избиения умер кандидат в ОТГ от ОПЗЖ, полиция назвала причиной смерти болезнь сердца

Жена Насирова баллотируется в Киевсовет от "Батькивщины" в Святошинском районе

55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы

В тройке лидеров среди партий на местных выборах "Слуга народа", ОПЗЖ и "Евросолидарность"

"Евросолидарность" и "УДАР" против закона о столице, чтобы и дальше "пилить" бюджет на тендерах - Верещук

Успех саммита Украина-ЕС признали даже политические оппоненты - Верещук

Грязную кампанию против принятия закона о столице заказали "Евросолидарность" и "УДАР" - Верещук

Государство должно регулировать цены на ключевые социальные продукты - Верещук

На выборах мэра Львова за Садового готовы проголосовать более 42% избирателей

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА