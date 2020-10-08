Полиция за сутки открыла 12 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Украинские полицейские за минувшие сутки (7 октября) начали 12 уголовных производств, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Как сообщает в четверг управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего в течение суток в полицию поступило 240 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано: по 26 – в Харьковской и Ровенской областях, 25 - в Днепропетровской, 21 – во Львовской, 19 - в Киеве, 16 - в Донецкой, 11 - в Киевской, 10 - в Луганской области.

В целом с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 3153 сообщения, связанные с избирательным процессом.

Всего в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 233 уголовных правонарушениях: 121 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 112 – связаны с избирательным процессом.

Составлено 770 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.