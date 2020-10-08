"Евросолидарность" и "УДАР" против закона о столице, чтобы и дальше "пилить" бюджет на тендерах - Верещук

Народный депутат от фракции "Слуга народа", кандидат на пост мэра Киева Ирина Верещук объяснила, почему, по ее мнению, началась грязная информационная кампания против законопроекта о столице.

"Именно "Европейская солидарность" и "УДАР" так не хотят перемен в Киеве. Давайте не будем себя обманывать, честно проанализируем этот законопроект и определим, что на самом деле движет теми людьми, которые идут сегодня в очередной раз к власти, которые имеют расписанные тендера на следующий год, в том числе по "Киевпасстрансу", и надеются, что им в очередной раз удастся обмануть киевлян", - сказала она на пресс-конференции.

Одной из причин, почему партии Кличко и Порошенко активно выступают против принятия закона о столице, народный депутат считает возможной потерю представителями этих политсил сверхприбылей от "транспортных" тендеров.

"Этот законопроект внедряет очень важную вещь - ты не можешь быть депутатом городского совета, если находишься на должности руководителя коммунального предприятия, например, "Киевпасстранс" или "Киевзеленбуд". Ты или депутат и отстаиваешь интересы громады, или ты возглавляешь конкретное предприятие и выполняешь свои непосредственные обязанности", - уточнила Верещук.

Она обратила внимание журналистов, что сфера общественного транспорта в Киеве тесно связана с пятым президентом Петром Порошенко.

"Генеральным директором "Киевпасстранс" является Дмитрий Левченко, зять Романа Романюка, бывшего народного депутата от "Блока Петра Порошенко". На местных выборах Романюк баллотируется в Киевсовет под 6 номером партии "УДАР". Понимаем, да? На сегодня важно, чтобы новый закон нивелировал конфликт интересов и люди не смогли продолжать свою работу на должностях главных директоров "Киевпасстранса", являясь одновременно депутатами в Киевсовете, например, от партии "УДАР", - подчеркнула Верещук.

По ее словам, почти все тендеры "Киевпасстранс" при мэре Кличко выигрывают компании, связанные с близким окружением Порошенко.