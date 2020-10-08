Грязную кампанию против принятия закона о столице заказали "Евросолидарность" и "УДАР" - Верещук

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", кандидат на пост мэра Киева Ирина Верещук считает, что за кампанией против принятия закона о столице стоят политические силы "Европейская солидарность" и "УДАР".

"Та грязная кампания, которая ведется против этого законопроекта, по меньшей мере удивляет киевлян и экспертов, которые были привлечены к его разработке. В законопроекте на самом деле нет тех положений и статей, о которых говорят в "Европейской солидарности" и "УДАРе Кличко". Их представители не хотят, чтобы этот закон был принят и столица получила современный, модерновый и, главное, очень нужный для всех киевлян закон", - заявила Верещук на пресс-конференции.

По ее мнению, есть три основные причины дискредитации закона о столице. Первая - новый закон требует провести инвентаризацию всего имущества города и собрать его перечень в открытом реестре. Вторая - новый законопроект предусматривает проведение в январе 2021 года аудита мэрии и проведения его ежегодно (это нужно, чтобы анализировать и видеть, что на самом деле сделала городская власть). Третья причина - новый закон делает невозможным конфликт интересов: депутаты городского совета, которые являются чиновниками и руководителями коммунальных предприятий, не смогут избираться в городской совет.

Кроме того, по словам Верещук, в настоящее время вся полнота власти сосредоточена в руках действующего мэра, но он не демонстрирует результаты.

"Никто из руководителей столиц Европейского Союза не имеет таких полномочий. Единственный город, где городской голова имеет такие полномочия, - Киев. А когда господин Кличко едет и открывает 17 метров тоннеля метро и считает, что осчастливил тем киевлян, - это такой себе "подвиг" для мэра, который 6 лет занимает должность городского головы и, главное, главы КГГА", - отметила кандидат на должность мэра столицы.