Государство должно регулировать цены на ключевые социальные продукты - Верещук

Государство должно регулировать цены на ключевые социальные продукты, заявила народный депутат от фракции "Слуга народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

"Я была, есть и остаюсь сторонницей государственного регулирования цен на социальные продукты, поскольку мы имеем очень много людей, которые находятся на грани бедности. И мы не можем позволить рынку регулировать цены на хлеб, сахар и основные группы продуктов", - сказала Верещук в эфире программы "Сегодня. Вечером" на телеканале "Украина 24".

По ее мнению, необходимо продолжить государственное регулирование цен и после завершения карантина.

"Государственное регулирование надо возвращать. Я говорю прежде всего о социальных группах товаров", - подчеркнула Верещук.