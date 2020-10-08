Выборы

Выборы

10:06 08.10.2020

Государство должно регулировать цены на ключевые социальные продукты - Верещук

1 мин читать
Государство должно регулировать цены на ключевые социальные продукты - Верещук

Государство должно регулировать цены на ключевые социальные продукты, заявила народный депутат от фракции "Слуга народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

"Я была, есть и остаюсь сторонницей государственного регулирования цен на социальные продукты, поскольку мы имеем очень много людей, которые находятся на грани бедности. И мы не можем позволить рынку регулировать цены на хлеб, сахар и основные группы продуктов", - сказала Верещук в эфире программы "Сегодня. Вечером" на телеканале "Украина 24".

По ее мнению, необходимо продолжить государственное регулирование цен и после завершения карантина.

"Государственное регулирование надо возвращать. Я говорю прежде всего о социальных группах товаров", - подчеркнула Верещук.

Теги: #регулирование #продукты #цены #верещук

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Евросолидарность" и "УДАР" против закона о столице, чтобы и дальше "пилить" бюджет на тендерах - Верещук

Успех саммита Украина-ЕС признали даже политические оппоненты - Верещук

Грязную кампанию против принятия закона о столице заказали "Евросолидарность" и "УДАР" - Верещук

Государство должно регулировать цены на ключевые социальные продукты - Верещук

Зеленский назвал своего фаворита на выборах мэра Киева

Нефть дорожает после падения на прошлой неделе, Brent - $40,08 за баррель

Новый закон о столице не успеют принять до местных выборов - Верещук

Новый закон о столице не успеют принять до местных выборов - Верещук

Проблему "клонов" на выборах нужно решить законодательно – Верещук

В "Слуге народа" обвинили Кличко в том, что он не руководит Киевом

ПОСЛЕДНЕЕ

На выборах мэра Львова за Садового готовы проголосовать более 42% избирателей

Сеть "Опора" создала карту новых районов и громад Украины

Украина проигрывает РФ по уровню тестирования на коронавирус – нардеп Герасимов

Легкоатлетка Ольга Бибик завершила спортивную карьеру и идет на выборы в Чернигове

Больше всего тестов на коронавирус в Украине делают в Киеве - Кличко

Тимошенко предложила властям Украины 5 шагов в борьбе с COVID-19

Краснов лидирует в электоральных симпатиях жителей Днепра с минимальным отрывом от Филатова

Киев выделил в 2020 г. 620 млн грн на обновление придомовых территорий и межквартальных проездов - Кличко

Полиция открыла 11 уголовных дел из-за кандидатов-"двойников" на местных выборах в Украине

Женское движение партии "ЗА МАЙБУТНЄ" требует отправить министра здравоохранения в отставку

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА