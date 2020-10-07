Легкоатлетка Ольга Бибик завершила спортивную карьеру и идет на выборы в Чернигове

Участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016), бывший член сборной Украины по легкой атлетике Ольга Бибик заявила о завершении профессиональной спортивной карьеры и участии в выборах в Черниговский областной совет.

О "жирной точке" в спортивной карьере Бибик написала в соцсети Facebook.

"Я повернула совершенно в другую сторону и выбрала другое направление. На данном этапе я очень рада переменам. Возможно, я могла достичь большего в спорте, но обстоятельства складывались так, что я не смогла набрать свою "форму", с которой я бы выглядела достойно на беговой дорожке... Я ставлю жирную точку в профессиональной спортивной карьере... Я иду дальше", - написала бывшая спортсменка, указав среди хештегов к посту #опзж.

В комментарии "Суспильному" Бибик сообщила, что ушла из большого спорта четыре месяца назад, сейчас живет в Чернигове. Она вступила в партию ОПЗЖ и будет баллотироваться под №4 в списке в Черниговский областной совет.

"Пригласил меня Игорь Васильевич Базалинский (возглавляет областной список ОПЗЖ - ИФ) - вице-президент футбольной команды" Десна", - пояснила Бибик.

В Instagram она указала, что планирует проводить в Чернигове ежегодные соревнования по легкой атлетике.