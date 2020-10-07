Выборы

Выборы

16:42 07.10.2020

Больше всего тестов на коронавирус в Украине делают в Киеве - Кличко

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Больше всего тестов на коронавирус в Украине делают в Киеве - Кличко

Показатель тестирования на коронавирус в столице - самый высокий в Украине, составляет в настоящее время 341 тест на 100 тысяч жителей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Подчеркну, что Киев продолжает увеличивать количество тестирований. Этот показатель в столице - самый высокий в Украине и составляет сегодня 341 тест на 100 тысяч жителей. Всего с начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовали более 143 тысяч образцов биоматериала. Это методом ПЦР. А методом ИФА - на выявление антител - сделали около более 25 тысяч тестов", - рассказал Кличко на онлайн пресс-конференции в среду.

Он отметил, что образцы исследуют также в частных и государственных клиниках.

"В столице продолжают активно работать мобильные бригады медиков, которые отбирают биоматериал для анализа на коронавирус у пациентов дома. За минувшие сутки бригады отобрали 1164 образца. А всего с начала своей работы - около 90 тысяч", - озвучил данные Кличко.

Теги: #кличко #тестирование #статистика #коронавирус

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