Выборы

Выборы

15:43 07.10.2020

Киев выделил в 2020 г. 620 млн грн на обновление придомовых территорий и межквартальных проездов - Кличко

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Киев выделил в 2020 г. 620 млн грн на обновление придомовых территорий и межквартальных проездов - Кличко

На обновление придомовых территорий и межквартальных проездов во всех районах столицы из городского бюджета в этом году выделили 620 млн грн, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"840 придомовых территорий и межквартальных проездов во всех районах столицы обновили в этом году. В 2019 году - 827 дворов. Некоторые из них не видели ремонта по 40-50 лет!" - рассказал Кличко на онлайн пресс-конференции в среду.

По словам мэра Киева, обширную программу по ремонту дворов город начал в прошлом году. Если в 2019 году работы осуществляли преимущественно в небольших дворах и проездах, то в этом году - в основном на территориях площадью более 1000 кв.м.

"Это - самое масштабное обновление дворов за последние десятилетия. На большинстве объектов работы уже осуществили более чем 90%. В Дарницком, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах работы завершили в полном объеме", - добавил Кличко.

Наибольшее количество объектов обновили в Дарницком районе - 111, в Днепровском - 106, в Деснянском районе отремонтировали 99 дворов и проездов, в Cоломенском районе - 91 объект.

"Всего на обновление придомовых территорий и межквартальных проездов в этом году мы выделили 620 млн грн. И эту программу по ремонту столичных дворов и проездов продолжим и в следующем году", - заверил Кличко.

Теги: #кличко #объект #средства #обновление

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