Выборы

Выборы

15:29 07.10.2020

Полиция открыла 11 уголовных дел из-за кандидатов-"двойников" на местных выборах в Украине

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Полиция открыла 11 уголовных дел из-за кандидатов-"двойников" на местных выборах в Украине

Полиция начала расследование 11 уголовных производств по фактам регистрации кандидатов-"двойников" в рамках избирательного процесса в Украине, сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Руслан Дударец.

"Наиболее вопиющий факт – регистрация "двойников" мэра города Умань. Сейчас по этим фактам открыто два уголовных производства, досудебное расследование продолжается", - цитирует Дударца управление коммуникации Нацполиции в среду.

По его данным, всего в настоящее время полиция привлекла к ответственности 14 человек, которым объявлены подозрения в 8 уголовных производствах.

"Мы уже сообщили о подозрении кандидату мэра города Светловодск и его подельнику, которые с целью препятствования конкурентам подыскали человека-"двойника", который зарегистрировался на выборы. В дальнейшем снялся и начал сотрудничать со следствием", - сообщил замначальника ГСУ.

Дударец отметил, что в полицию поступают заявления кандидатов о давлении, запугивании, угрозах с целью снятия их кандидатуры с выборов.

"Также имеют место факты распространения недостоверной информации относительно снятия кандидатуры в пользу другого кандидата. На данный момент продолжается досудебное расследование в 20 уголовных производствах по факту внесения ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей. Кроме того, следователи Главного следственного управления проводят следствие по внесению ложных сведений в масштабах государства", - рассказал он.

Кроме того, Дударец сообщил, что всего начато 219 уголовных производств, из них 112 непосредственно связаны с избирательным процессом, 107 - опосредованно.

"Эта избирательная кампания не стала исключением относительно препятствования избирательному праву граждан - прежде всего, это касается подкупа избирателей и препятствования избирательному законодательству. По этим фактам начато 47 и 38 уголовных производств соответственно, что составляет 80% от общей регистрации за нарушения избирательных прав граждан", - сказал он.

Больше всего уголовных производств зарегистрировано в Киевской области - 7, Одесской - 6, Донецкой и Полтавской областях - по 4.

Теги: #дела #кандидаты #двойники #нацполиция

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