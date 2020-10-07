Выборы

Выборы

15:01 07.10.2020

Полиция с 12 октября переходит на усиленную службу в преддверии местных выборов

2 мин читать
Полиция с 12 октября переходит на усиленную службу в преддверии местных выборов

Личный состав полиции будет работать в усиленном режиме с 12 октября по 1 ноября на период избирательной кампании и во время местных выборов в Украине.

"Основной задачей полиции во время избирательного процесса является проследить за тем, чтобы выборы прошли в рамках законности. Мы наладили координацию со всеми руководителями правоохранительных органов в регионах, чтобы обеспечить безопасность как во время избирательной кампании, так и самих выборов. С 12 октября по 1 ноября весь личный состав полиции будет работать в усиленном варианте служебной деятельности", - сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко на совещании, сообщает департамент коммуникации МВД в среду.

По его данным, количество административных протоколов (683) и начатых уголовных производств (219) за месяц избирательной кампании уже превышает в 12 и 18 раз соответственно аналогичные показатели во время парламентских выборов в 2019 году.

Замглавы Нацполиции Александр Фацевич проинформировал, что планируется привлечь более 75 тысяч полицейских, из них на охрану избирательных бюллетеней – 47 тысяч.

"Ежесуточно для обеспечения правопорядка на улицах населенных пунктов и на автодорогах государства будет привлекаться больше 10 тысяч полицейских, это 2,7 тыс. патрулей. С целью своевременного и качественного документирования правонарушений, связанных с избирательным процессом, и других сообщений граждан, запланировано дежурство 1200 усиленных следственно-оперативных групп", - рассказал Фацевич.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #режим #полиция #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полиция с 12 октября переходит на усиленный режим службы в преддверии местных выборов в Украине

МВД привлечет авиацию во время местных выборов в Украине

МВД привлечет авиацию для реагирования на противоправные действия во время местных выборов в Украине

ЦИК обзавелась чат-ботом "О выборах" в Telegram

ЦИК обзавелась чат-ботом "О выборах" в Telegram

Кандидаты-"двойники" в Запорожской области: трем отказали, четырех зарегистрировали - "Опора"

Винницкие полицейские задержали членов банды, взрывавшей банкоматы по Украине

Мяч, щебень, угощение и денежные призы. "Опора" собрала примеры подкупа избирателей

Стоматологу, в результате действий которого погибла женщина, сообщено о подозрении – полиция Киева

Досрочные президентские выборы поддерживают уже 38,4% украинцев, парламентские – 43%

ПОСЛЕДНЕЕ

Краснов лидирует в электоральных симпатиях жителей Днепра с минимальным отрывом от Филатова

Киев выделил в 2020 г. 620 млн грн на обновление придомовых территорий и межквартальных проездов - Кличко

Полиция открыла 11 уголовных дел из-за кандидатов-"двойников" на местных выборах в Украине

Женское движение партии "ЗА МАЙБУТНЄ" требует отправить министра здравоохранения в отставку

Настоящие настроения днепрян и электоральные перспективы местных выборов

Эксперты назвали ключевую задачу Кремля на местных выборах в Украине

Борислав Береза преодолел коронавирус

Без настоящей агломерации невозможно развитие ни Киева, ни сателлитов - Гусовский

Оснований для переноса местных выборов в Украине нет - Разумков

Между "слугами" и "гетьманами". Какие идеологии исповедуют украинские партии

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА