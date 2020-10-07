Выборы

Выборы

12:48 07.10.2020

Кандидаты-"двойники" в Запорожской области: трем отказали, четырех зарегистрировали - "Опора"

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Кандидаты-"двойники" в Запорожской области: трем отказали, четырех зарегистрировали - "Опора"

В Запорожской области наблюдатели гражданской сети "Опора" зафиксировали применение технологии "двойников" - когда для участия в избирательном процессе регистрируются кандидаты с похожими или аналогичными фамилиями, именами или даже отчеством с целью запутать избирателей в день голосования.

Такие факты были зафиксированы в Бердянске, Энергодаре и Кушугуме (Запорожская область).

В частности, Бердянская городская территориальная избирательная комиссия отказала трем лицам с одинаковой фамилией в регистрации кандидатами на должность руководителя городского совета.

Энергодарская городская ТИК зарегистрировала кандидатов в мэры с одинаковой фамилией и именем.

Похожая ситуация и в Кушугумской поселковой ТИК, которая зарегистрировала двух кандидатов-однофамильцев на должность председателя поселкового совета территориальной громады.

Так, в Бердянскую городскую ТИК заявления на регистрацию кандидатом на должность председателя Бердянской городской громады принесли три кандидата: двое с фамилией Баранов и один с похожей - Баран. Все они подавали документы на выдвижение своих кандидатур на соответствующую должность путем самовыдвижения в едином одномандатном избирательном округе.

Всем трем кандидатам было отказано в регистрации.

Факт появления кандидатов-двойников был замечен и в Энергодаре. Так, Энергодарская городская ТИК зарегистрировала в кандидаты на пост городского головы двух Александров Девочкиних.

Кушугумская поселковая ТИК также зарегистрировала двух кандидатов-однофамильцев с фамилией Майстро.

Если кандидат имеет обоснованные основания полагать, что осуществлению его пассивного избирательного права (права быть избранным) препятствует лицо, которое накануне или во время избирательного процесса изменило свою фамилию или имя собственное и подало в ТИК документы для регистрации его кандидатом на тех же местных выборах, - он может обращаться в органы Национальной полиции о совершении таких правонарушений.

Теги: #кандидаты #двойник #выборы

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