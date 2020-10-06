Мяч, щебень, угощение и денежные призы. "Опора" собрала примеры подкупа избирателей

Наблюдатели гражданской сети "Опора" проанализировали случаи косвенного подкупа избирателей, к которым прибегают некоторые кандидаты и партии в различных областях в преддверии местных выборов.

Как сообщается на странице "Опоры" в соцсети Facebook, кандидат в депутаты Житомирского областного совета от партии "Наш край" Игорь Ходак привез щебень и засыпал им сельскую дорогу. За это ему выразили благодарность на странице опорного учебного заведения "Быковское ЗОСО I-III ступеней" в Facebook.

В городе Белгород-Днестровский (Одесская обл.) 3 октября состоялось представление кандидатов от партии "Слуга народа", которые идут на выборы в Одесский областной, Белгород-Днестровский районный, городской советы и на должность мэра этого города. Во время мероприятия посетителям раздавали продукты питания. В частности, люди бесплатно получали фрукты, напитки, сладости и др., а со сцены их приглашали угощаться.

В Ивано-Франковске 3 октября состоялся "Веселый забег", участники которого получили по 1000 грн от кандидата в депутаты Ивано-Франковского городского совета от ВО "Свобода" Олега Андрухива.

В Харькове представители "Опоры" написали заявление в полицию из-за вероятного подкупа избирателей кандидатом в депутаты Харьковского горсовета от местного отделения партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" Игорем Тереховым, который во время мероприятия подарил футбольный мяч.