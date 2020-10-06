Выборы

Выборы

18:43 06.10.2020

Мяч, щебень, угощение и денежные призы. "Опора" собрала примеры подкупа избирателей

1 мин читать
Мяч, щебень, угощение и денежные призы. "Опора" собрала примеры подкупа избирателей

Наблюдатели гражданской сети "Опора" проанализировали случаи косвенного подкупа избирателей, к которым прибегают некоторые кандидаты и партии в различных областях в преддверии местных выборов.

Как сообщается на странице "Опоры" в соцсети Facebook, кандидат в депутаты Житомирского областного совета от партии "Наш край" Игорь Ходак привез щебень и засыпал им сельскую дорогу. За это ему выразили благодарность на странице опорного учебного заведения "Быковское ЗОСО I-III ступеней" в Facebook.

В городе Белгород-Днестровский (Одесская обл.) 3 октября состоялось представление кандидатов от партии "Слуга народа", которые идут на выборы в Одесский областной, Белгород-Днестровский районный, городской советы и на должность мэра этого города. Во время мероприятия посетителям раздавали продукты питания. В частности, люди бесплатно получали фрукты, напитки, сладости и др., а со сцены их приглашали угощаться.

В Ивано-Франковске 3 октября состоялся "Веселый забег", участники которого получили по 1000 грн от кандидата в депутаты Ивано-Франковского городского совета от ВО "Свобода" Олега Андрухива.

В Харькове представители "Опоры" написали заявление в полицию из-за вероятного подкупа избирателей кандидатом в депутаты Харьковского горсовета от местного отделения партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" Игорем Тереховым, который во время мероприятия подарил футбольный мяч.

Теги: #опора #выборы #подкуп

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Досрочные президентские выборы поддерживают уже 38,4% украинцев, парламентские – 43%

Досрочные президентские выборы поддерживают уже 38,4% украинцев, парламентские – 43%

Зеленский назвал своего фаворита на выборах мэра Киева

Украинское радио запустило образовательный сериал "Снова выборы"

Местные выборы в ОРДЛО не могут состояться до передачи Украине контроля над границей с РФ - Зеленский

Избиратели с COVID-19 смогут проголосовать в медучреждениях – Степанов

Полиция выясняет, кто повредил билборды кандидата на пост мэра Черновцов

Сеть "Опора" сняла новый выпуск сериала о местных выборах

Три уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса открыли полицейские за сутки

На Луганщине полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктов

ПОСЛЕДНЕЕ

Между "слугами" и "гетьманами". Какие идеологии исповедуют украинские партии

Трое кандидатов от "Голоса" передумали идти на выборы в Киевсовет

В СБУ опровергли свою причастность к письму в "Евросолидарность", которая требовала расследования

Большинство украинцев считает, что с каждым новым президентом жизнь в Украине становится все хуже

Кличко открыл проезд по двум обновленным путепроводам на Богатырской

В ЦИК рассказали о механизме подачи в ТИК промежуточных финотчетов партий и кандидатов

Досрочные выборы президента поддерживают уже 38,4% украинцев, парламентские – 43%

Зеленскому доверяют 38% украинцев, Кабмину - 22%, Раде - 19%

В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность" и "Батькивщина"

Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА