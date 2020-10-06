Трое кандидатов от "Голоса" передумали идти на выборы в Киевсовет

Киевская городская территориальная избирательная комиссия продолжает отменять регистрацию кандидатов в депутаты Киевского городского совета по их заявлениям.

Соответствующие постановления обнародованы на странице горизбиркома на сайте Киевсовета.

Так, Киевский горизбирком отменил регистрацию кандидатов в депутаты от городской организации партии "Голос" Георгия Акопова, Екатерины Билотил и Юрия Рябчуна (заявления поданы 5 октября).

Кроме того, отменена регистрация кандидата в депутаты Киевсовета Григория Хамчука от "ЭкоПартии Березы" (заявление поступило 3 октября).

Ранее Киевская городская территориальная избирательная комиссия отменила регистрацию ряда кандидатов в депутаты Киевсовета представителям "Партии Шария", партий "Наш край", "Победа Пальчевского", "УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко", "Европейская солидарность" и "Гражданское движение "Хвиля".

Кандидаты имели возможность обратиться в территориальную избирательную комиссию с заявлением об отказе от баллотирования / отмене регистрации до 5 октября включительно.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

На должность городского головы Киева сейчас зарегистрировано 20 кандидатов.