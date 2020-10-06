Выборы

Выборы

15:24 06.10.2020

Кличко открыл проезд по двум обновленным путепроводам на Богатырской

2 мин читать
Кличко открыл проезд по двум обновленным путепроводам на Богатырской

Мэр Киева Виталий Кличко открыл проезд по двум обновленным путепроводам - на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта, а также на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры.

"С сегодняшнего дня полностью открыто движение еще по двум обновленным путепроводам. Хочу отметить, что нам пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов. Так, построив более 30 лет назад, их ни разу не ремонтировали", - подчеркнул Кличко.

По его данным, на объектах осуществили бетонирование новых конструкций, обустроили современную гидроизоляцию, положили несколько слоев асфальта, на который подрядчик дает гарантию 5 лет. Также установлена новая система уличного освещения и новое ограждение.

"Благодаря качественному ремонту и применению современных технологий, срок эксплуатации конструкций путепроводов будет минимум 35 лет", - заверил мэр.

Он напомнил, что весной этого года капитально обновили еще два путепровода на улице Богатырской.

"Хочу подчеркнуть, что мы комплексно подходим к ремонту транспортных узлов во всех районах города. На данном магистральном направлении, кроме этих путепроводов, уже отремонтировали: часть проспекта Степана Бандеры на участке от проспекта Оболонского до Северного моста, путепровод на пересечении проспекта Степана Бандеры и проспекта Героев Сталинграда, пешеходный мост на проспекте Степана Бандеры", - рассказал Кличко.

Он также сообщил, что за последние годы в Киеве капитально отремонтировали 24 моста и путепровода, а на 31-м объекте сделали средний ремонт.

"То есть, в целом мы обновили уже 55 мостов и путепроводов. Такого масштабного обновления инфраструктуры столица не видела десятилетиями. И мы продолжаем над этим работать", - заявил Кличко.

По словам мэра, даже в условиях экономического кризиса, который повлекла пандемия коронавируса, Киеву удалось в этом году воплотить многие инфраструктурные проекты.

Теги: #кличко #богатырская #проезд #путепроводы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве за сутки выявлены 355 случаев COVID-19, в том числе у 10 медиков – Кличко

В пригородном транспорте Киева вводится бесконтактная оплата проезда

Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в Киеве на следующий год

Киев разрешил международные футбольные матчи в присутствии 30% болельщиков - Кличко

Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в Киеве на следующий год

В Киеве из-за COVID-19 на карантин закрыты три школы - мэр

В Киеве за сутки выздоровело от COVID-19 больше людей, чем заболело, но 10 больных скончались

В Киеве за сутки выявлено более 400 заболевших COVID-19, 8 больных умерли

Кличко: За минувшие сутки в столице 441 новый инфицированный COVID-19. 12 человек умерли

Киев подготовился к отопительному сезону заранее - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

В СБУ опровергли свою причастность к письму в "Евросолидарность", которая требовала расследования

Большинство украинцев считает, что с каждым новым президентом жизнь в Украине становится все хуже

В ЦИК рассказали о механизме подачи в ТИК промежуточных финотчетов партий и кандидатов

Досрочные выборы президента поддерживают уже 38,4% украинцев, парламентские – 43%

Зеленскому доверяют 38% украинцев, Кабмину - 22%, Раде - 19%

В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность" и "Батькивщина"

Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов

Зеленский назвал своего фаворита на выборах мэра Киева

В "Батькивщине" обещают 20-кратное увеличение бюджета на капремонт устаревших домов

Украинское радио запустило образовательный сериал "Снова выборы"

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА