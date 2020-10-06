Кличко открыл проезд по двум обновленным путепроводам на Богатырской

Мэр Киева Виталий Кличко открыл проезд по двум обновленным путепроводам - на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта, а также на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры.

"С сегодняшнего дня полностью открыто движение еще по двум обновленным путепроводам. Хочу отметить, что нам пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов. Так, построив более 30 лет назад, их ни разу не ремонтировали", - подчеркнул Кличко.

По его данным, на объектах осуществили бетонирование новых конструкций, обустроили современную гидроизоляцию, положили несколько слоев асфальта, на который подрядчик дает гарантию 5 лет. Также установлена новая система уличного освещения и новое ограждение.

"Благодаря качественному ремонту и применению современных технологий, срок эксплуатации конструкций путепроводов будет минимум 35 лет", - заверил мэр.

Он напомнил, что весной этого года капитально обновили еще два путепровода на улице Богатырской.

"Хочу подчеркнуть, что мы комплексно подходим к ремонту транспортных узлов во всех районах города. На данном магистральном направлении, кроме этих путепроводов, уже отремонтировали: часть проспекта Степана Бандеры на участке от проспекта Оболонского до Северного моста, путепровод на пересечении проспекта Степана Бандеры и проспекта Героев Сталинграда, пешеходный мост на проспекте Степана Бандеры", - рассказал Кличко.

Он также сообщил, что за последние годы в Киеве капитально отремонтировали 24 моста и путепровода, а на 31-м объекте сделали средний ремонт.

"То есть, в целом мы обновили уже 55 мостов и путепроводов. Такого масштабного обновления инфраструктуры столица не видела десятилетиями. И мы продолжаем над этим работать", - заявил Кличко.

По словам мэра, даже в условиях экономического кризиса, который повлекла пандемия коронавируса, Киеву удалось в этом году воплотить многие инфраструктурные проекты.