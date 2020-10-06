В СБУ опровергли свою причастность к письму в "Евросолидарность", которая требовала расследования

Партия "Европейская солидарность" потребовала от Службы безопасности Украины провести расследование относительно письма на имя лидера этой политсилы Петра Порошенко с просьбой о предоставлении информации относительно кандидатов на местных выборах в Донецкой области. В СБУ заявили, что не имеют отношения к указанному письму.

"Европейская солидарность" получила письмо на имя лидера нашей партии Петра Порошенко, подписанное вр.и.о. начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях господином Русиновым. О чем это письмо? Они просят предоставить перечень кандидатов от нашей политической партии в депутаты городских, сельских, поселковых районных советов, а также городских, сельских, поселковых голов Донецкой области с указанием населенного пункта и района. Дополнительно необходимо предоставить краткую характеристику и подробные биографические данные на каждого кандидата от партии", - рассказал народный депутат от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко на брифинге.

Кроме того, по его словам, в письме просят предоставить информацию об объеме потраченных средств на предвыборную кампанию каждого кандидата и об источниках их происхождения.

Нардеп уточнил, что письмо было получено по электронной почте, после чего в партии связались с УСБУ в Донецкой и Луганской областях и получили подтверждение существования письма и того, что Евгений Русинов работает в этом управлении.

Гончаренко подчеркнул, что партия расценивает это как политическое давление на оппозицию.

Нардеп обратился к главе СБУ Ивану Баканову: "Мы требуем немедленного служебного расследования и публичного сообщения нам о том, что это было, кто это сделал и если это не по вашему приказу и не по приказу руководства нарушен закон, то тогда этот человек должен понести ответственность перед законом. И мы хотим услышать результаты служебного расследования… Мы ожидаем реакции главы СБУ Баканова на эту абсолютно дерзкую то ли провокацию, то ли действительно давление на оппозицию".

На сайте "Евросолидарности" размещена фотокопия упомянутого письма.

В свою очередь, СБУ опровергла это заявление о якобы давлении со стороны спецслужбы на "Евросолидарность" и о том, что требовали от партии предоставить данные о кандидатах на местных выборах в Донецкой и Луганской областях.

"Служба безопасности Украины, ознакомившись с заявлением… официально сообщает, что эта информация не соответствует действительности. Сотрудники СБУ не присылали в партию "ЕС" никаких писем такого содержания", - сообщается на странице СБУ в Facebook во вторник.

В спецслужбе добавили, что исходящие номера в документе, на который ссылается партия, не используются Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, а указанный номер телефона ему не принадлежит. "Кроме того, руководитель, чья поддельная подпись стоит на письме, в эту дату не выполнял временные обязанности начальника управления", - говорится в сообщении.

В связи с этим в СБУ заявляют, что все заявления представителей фракции "Европейская солидарность" по этому поводу следует рассматривать "через призму политических выборов и желания получить дополнительные электоральные баллы".

"Мы призываем все без исключения политические партии, которые сегодня принимают участие в выборах, не прибегать к манипуляциям, фейкам и грязным технологиям. И тем более не пытаться втянуть в этот процесс силовые структуры, которые отвечают за безопасность государства и его граждан", - резюмировали в СБУ.