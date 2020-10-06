Выборы

Выборы

14:36 06.10.2020

В ЦИК рассказали о механизме подачи в ТИК промежуточных финотчетов партий и кандидатов

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В ЦИК рассказали о механизме подачи в ТИК промежуточных финотчетов партий и кандидатов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала календарь с пояснениями о предоставлении промежуточного финансового отчета территориальной избирательной комиссии (ТИК) в рамках избирательной кампании.

Соответствующая инфографика представлена на странице ЦИК в соцсети Facebook.

Так, до 16 октября включительно (за 8 дней до дня голосования - 25 октября) распорядитель средств текущего счета избирательного фонда местной организации партии подает соответствующему распорядителю средств накопительного счета избирательного фонда промежуточный финансовый отчет.

До 19 октября включительно (за 5 дней до дня голосования) распорядитель средств накопительного счета избирательного фонда местной организации партии, текущего счета избирательного фонда кандидата подает в ТИК промежуточный финансовый отчет.

В течение двух дней со дня получения соответствующего отчета ТИК обнародует сведения промежуточных финансовых отчетов.

Теги: #финотчеты #цик #тик

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